İşçiler bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar

İşçilerin aralarında aldıkları kararın kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Köprücek köyünde faaliyet gösteren Kerestecilik firması Genel Müdürü Abdullah Ünal, firma olarak bir günlük üretimlerinin tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını ifade etti.

Ünal,” 9 günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de verdiği mücadele karşısında işçilerimizde ordumuzun ve devletimizin yanında olduklarını göstermek için böyle bir karar aldıklarını söylediler. Bu anlamlı davranışa duyarsız kalmayan firmamız da bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacaktır. Her zaman devletimiz ve ordumuzun yanındayız “dedi.