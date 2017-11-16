İşçiler çöpe atılan kitaplardan kütüphane kurdu

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi, bir ilke imza attı. İşçiler, çöp konteynırlarının yanına bırakılan kitapları biriktirerek ardından kütüphane kurulmasını sağladı. Şantiyenin kütüphanesinde bağışlarla birlikte 3 bin 500 kitap yer alıyor. Ansiklopedilerden tarih kitaplarına, romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu kütüphaneden öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler kitapları ödünç alabildiği gibi dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı burada okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.

Kütüphanelerinin dileyen herkese açık olduğunu ve kitap bağışı da aldıklarını belirten şantiye yetkilileri, topladıkları kitapları köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmayı amaçlıyor.