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İşçiler el bombası buldu: Öğrenciler tahliye edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde temizlik yapan belediye işçileri el bombası buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, hemen yakınındaki ilkokulu tahliye etti.

İşçiler el bombası buldu: Öğrenciler tahliye edildi

28 Nisan 2017 18:24

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Murat Ultay Bulvarı’ndaki bir sitenin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site içerisindeki otları temizleyen belediye işçileri el bombası bularak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak, hemen yakınındaki ilkokulu tahliye etti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Cumhuriyet İlkokuluna 10, Nazilli Adliyesine yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan el bombasını imha için Aydın’dan ekipler sevk edildi. Kontrollü patlatma yapan ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Site bahçesine atılan el bombasının menşei ve türü öğrenilemezken, parça tesirli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: aydın, el bombası, işçi


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