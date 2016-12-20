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İşçiler file istedi, iki gün sonra kalıp ustası düşerek öldü

Adana'da bir inşaatın 4. katındaki kalıpları söken usta, dengesini kaybederek zemine düşüp hayatını kaybetti.


20 Aralık 2016 13:33

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir inşaatta 80 lira yevmiye ile kalıp ustası olarak çalışan 48 yaşındaki Askeri Esin, sabahleyin iş yerine geldi. Esin, 4 katlı inşaatın en üst katına çıkarak burada kalıpları sökmeye başladı. Öğle saatlerinde dengesini kaybeden Esin yere çakıldı. Sesi duyan işçi arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esin'in başında baret olmasına rağmen aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Esin'in işçi arkadaşları cenaze başında diz çöküp gözyaşlarına boğuldu.

"File olsa arkadaşımız hayatta olurdu"
Olay yerine gelen polis ise inceleme başlattı. Askeri Esin'in işçi arkadaşları ise işçilerin değerinin olmadığını söyleyerek, "Biz bu inşaat başladığından bu yana inşaata file çekilmesi talebinde bulunduk. Ancak bize 'baret takın, yelek giyin bir şey olmaz o sizi korur' dediler. En son iki gün önce yine file takılması talebinde bulunduk ancak takmadılar. En sonunda arkadaşımız düşerek hayatını kaybetti. File olsa arkadaşımız bugün ölmezdi. Daha önce yüksek katlı bir binadan düşen işçi file olduğu için kurtulmuştu" dediler.

80 gün önce file hayat kurtarmıştı
Bu arada 2 Ekim 2016 tarihinde 10 katlı binadan düşen kalıp işçisi Metin Yalçın, inşaatın 7. katına çekilen fileye düşmüştü. Yalçın, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü fileden çıkartılarak hastaneye kaldırılmış, bir süre hastanede tedavi görmüş ve hayatta kalmıştı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, işçi, ölme


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