Diğer
Kategoriler

İşçiler ölüme davetiye çıkardı!

Eskişehir’de bir inşaatta çalışan işçilerin yerden metrelerce yüksekte güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

İşçiler ölüme davetiye çıkardı!

12 Ağustos 2017 13:08
İşçiler ölüme davetiye çıkardı! - Tıkla İzle

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde, yerden metrelerce yüksekte bir çatıda demirlerin üzerinde hayatlarını tehlikeye sokan inşaat işçileri kameralara yansıdı. Güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin, demirler üzerinde adeta bir cambaz gibi hareket ederek canlarını tehlikeye atması yürekleri ağza getirdi.

Son yıllarda çok sayıda yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına rağmen inşaatlardaki önlemsiz çalışmalar tüm uyarılara rağmen hala devam ediyor.

Çağatay Gür


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!