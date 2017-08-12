İşçiler ölüme davetiye çıkardı!

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde, yerden metrelerce yüksekte bir çatıda demirlerin üzerinde hayatlarını tehlikeye sokan inşaat işçileri kameralara yansıdı. Güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin, demirler üzerinde adeta bir cambaz gibi hareket ederek canlarını tehlikeye atması yürekleri ağza getirdi.

Son yıllarda çok sayıda yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına rağmen inşaatlardaki önlemsiz çalışmalar tüm uyarılara rağmen hala devam ediyor.

Çağatay Gür