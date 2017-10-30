İşçiler parasını alamadıklarını iddia ederek çatıya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Aziziye Mahallesinde yapımı devam eden İl Halk Sağlığı binası inşaatına paralarını alamadıkları gerekçesi ile çıkarak intihar edeceklerini söyleyen işçiler bugün yine inşaatın çatısına çıktı.

Ancak bu kez 2 işçi değil 4 işçi çatıya çıkarak paraları verilmezse intihar edeceklerini söyledi. Bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleriyle görüşen işçiler, alacaklarının verileceği sözü verilmesinin ardından bulundukları yerden indiler.

Ali Osman Çatana

