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İşçiler, yanan 15 bin metrekarelik alanda kayıp patronlarını arıyor

Gaziantep’te yanan iplik fabrikasının sahibine 26 saattir ulaşılamıyor. Fabrika çalışanları, AFAD ve itfaiye ekipleri ile birlikte toplam 15 bin metrekarelik fabrika alanında didik didik patronlarını arıyor.

İşçiler, yanan 15 bin metrekarelik alanda kayıp patronlarını arıyor

15 Ağustos 2017 18:28
İşçiler, yanan 15 bin metrekarelik alanda kayıp patronlarını arıyor - Tıkla İzle

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 15 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Fabrikanın soğutma çalışmaları sürerken, yaklaşık 26 saattir fabrika sahibi Tuncay kara'ya ulaşılamıyor. Fabrika işçileri, AFAD ve itfaiye ekipleri ile birlikte toplam 15 bin metrekarelik alanda bulunan enkazı didik didik ederek, patronlarını arıyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te çalışmalara katılan 2 iş makinesi tarafından yangının ardından fabrikadaki sac, demir ve beton parçalarından oluşan enkaz kaldırma çalışmaları da sürdürülüyor. İtfaiye ekipleri bir taraftan da zaman zaman çıkan küçük çaplı dumanlara müdahale ederek, soğutma çalışmalarını yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, 3 ekiple arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Görevliler dışında fabrika çalışanları da adım adım ilerleyerek iş yeri sahibini bulmaya çalışıyoruz. İş yeri sahibinin burada olduğu iddia ediliyor. İş yeri sahibini gördüğünü iddia eden kardeşimizi getirdik. Eğer doğruysa iş yeri sahibi yangınla mücadele ettiğini tahmin ediyoruz. Anlatılanlara göre dumanlı bölgelerde bayılmış olabilir. Bu iddiayı araştırarak enkazı inceliyoruz. Bu çalışmanın birkaç gün sürmesini bekliyoruz. 15 bin metre kare bir alandan söz ediyoruz. Saç, demir, beton parçaları var" dedi.

Yakınları gelecek iyi haberi bekliyor

Söndürme ve soğutma çalışmalarında toplam 15 ton su kullanıldığını hatırlatan Yılmaz, zor şartlara rağmen arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Tuncay Kara'nın ailesinin de ekiplerden gelecek iyi haberi beklediğini belirten Yılmaz, "Sulu zemin söz konusu. Tüm bu zor şartlar altında fabrika sahibi Tuncay Kara’nın içeride olup olmadığını araştırıyoruz. Tuncay beyin ailesiyle de görüşüyoruz. Onlar da içeride olduğunu düşünüyor. Bizden gelecek haberi bekliyor“ diye konuştu. 

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş
 

Etiketler: Gaziantep, iplik fabrikası


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