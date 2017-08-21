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İşçiler yere böyle çakıldı: Bebekli kadın kıl payı kurtuldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir inşaatta çalışan iki işçi, üçüncü kattan aşağıya düştü. İşçilerin düşme anı kameraya yansırken, o sırada oradan geçmekte olan bebekli kadın, kazadan kıl payı kurtuldu.

İşçiler yere böyle çakıldı: Bebekli kadın kıl payı kurtuldu

21 Ağustos 2017 13:28
İşçiler yere böyle çakıldı: Bebekli kadın kıl payı kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, 15 Ağustos 10.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi 3362/2 Sokak’ta meydana gelmişti. İnşaat halindeki bir binanın üçüncü katına kurulan iskelede çalışan Doğan Tuncer ve Ercan Balaban, iskelenin devrilmesi nedeniyle aşağıya düşmüştü. İskelenin düşme nedeninin henüz belirlenemediği iş kazasında, iki işçi yaralanmıştı. İşçilerin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber vermiş ve yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan, işçilerin kurdukları iskeleden düşme anı, inşaatın yanındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada trafiğin aktığı bir anda, kaldırımda bebeği ile yürüyen bir kadının yakına düştüğü, kadının korkup geri kaçtığı görülüyor.

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: Denizli, pamukkale


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