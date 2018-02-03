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İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 12 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 12 yaralı

03 Şubat 2018 21:11

Edinilen bilgiye göre, ormana sayvan kurmaya giden orman işçilerini ilçe merkezine getiren ve üzerinde traktörde bulunan Mehmet A. yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, Fındık altı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen kamyon kasasının altındaki ve içindeki işçiler kendi imkanları ile dışarı çıkarak yardım istedi. Bunun üzerine gelen ihbar üzerine olay yerine 112, Jandarma, UMKE ve AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde hayatında kaybetti. Yaralanan kamyon sürücüsü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. 

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara

Etiketler: kamyon, Karabük, kaza

 

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