Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kamyon, zeytin işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada 2’si ağır 18 zeytin işçisi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

07 Ekim 2016 21:07
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sapağında Orhan Yılmaz yönetimindeki 34 HT 5396 plakalı kamyon, zeytin işçilerini taşıyan Yücel Duman yönetimindeki 10 DAS 56 plakalı minibüse kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 25 zeytin işçisinden 17’si ve kamyon şoförü Orhan Yılmaz yaralandı. Kazada yaralanan kamyon şoförü ile Balıkesir merkeze bağlı Ortamandıra köyünden geldikleri öğrenilen Şengül Girgin (53), Metin Soydan (38), Pınar Soydan (34), Gülay Soydan (18), Nevruz Girgin (58), Seyfi Keskin (52), Alican Keskin (48), Esat Aydın (43), Cemile Aydın (48), Gülizar Aydın (33), Gülduran Can (74), Neşegül Can (48), Serkan Can (45), Fatma Gündüz (43), Gülşen Özçelik (45), Zeynep Altun (39), Ege Çakan (12) isimli zeytin işçileri, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ile Ayvalık’ın tanınmış zeytinyağı sanayicisi Ahmet Sucu da kaza yerine gelerek, bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!