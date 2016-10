Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sapağında Orhan Yılmaz yönetimindeki 34 HT 5396 plakalı kamyon, zeytin işçilerini taşıyan Yücel Duman yönetimindeki 10 DAS 56 plakalı minibüse kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 25 zeytin işçisinden 17’si ve kamyon şoförü Orhan Yılmaz yaralandı. Kazada yaralanan kamyon şoförü ile Balıkesir merkeze bağlı Ortamandıra köyünden geldikleri öğrenilen Şengül Girgin (53), Metin Soydan (38), Pınar Soydan (34), Gülay Soydan (18), Nevruz Girgin (58), Seyfi Keskin (52), Alican Keskin (48), Esat Aydın (43), Cemile Aydın (48), Gülizar Aydın (33), Gülduran Can (74), Neşegül Can (48), Serkan Can (45), Fatma Gündüz (43), Gülşen Özçelik (45), Zeynep Altun (39), Ege Çakan (12) isimli zeytin işçileri, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ile Ayvalık’ın tanınmış zeytinyağı sanayicisi Ahmet Sucu da kaza yerine gelerek, bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.