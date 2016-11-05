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İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil, altına levha direği girmesi sonucu iki teker üzerinde askıda kaldı.


05 Kasım 2016 09:28

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda Abdullah Paşa Mahallesi Trafo kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LU 096 plakalı otomobil ana yola çıkarken kavşakta Yunus Karaman idaresindeki 23 EY 395 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil orta refüjde bulunan yön levhalarına çarptı. Yerinden sökülen yön levhalarından biri otomobilin altına girdi. Otomobil ön tekerleri üzerine askıda kaldı.

Kazada minibüste bulunan ve mobilya fabrikasında çalıştığı öğrenilen 6 işçi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Varlı 

 

Etiketler: elazığ


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