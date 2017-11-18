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İşçileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 7 yaralı

Denizli’nin Organize Sanayi Bölgesinde kavşağında tır ile işçileri taşıyan midibüsün çarpıştığı kazada, midibüs sürücüsü ve 6 işçi hafif yaralandı.

İşçileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 7 yaralı

18 Kasım 2017 04:05
İşçileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 23.45 sularında Denizli Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ali Yıldız yönetimindeki 61 K 11083 tır ile işçileri taşıyan ve yan yoldan ana yola çıkmaya çalışan Durmuş Şen idaresindeki 20 S 0073 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve serviste bulunan ismi alınamayan 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2’sini Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, 3’ünü Servergazi Devlet Hastanesine, 2’sini de Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik kontrollü sağlanırken, araçlarının yoldan çekilmesiyle trafik ekipleri, yolu tamamen açtı.  

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun

Etiketler: çarpıştı, kaza, servis, TIR, yaralı

 

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