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İşçileri taşıyan servis midibüsleri çarpıştı: 22 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan iki servis midibüsü çarpıştı, kazada bir midibüs devrilirken 22 kişi yaralandı.


29 Aralık 2016 09:49

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde ile 29. caddenin birleştiği kavşakta meydana gelen kazada işçileri taşıyan 38 YN 996 plakalı midibüs ile 38 P 1399 midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 P 1399 plakalı midibüs devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kurtarma ve inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra devrilen midibüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Alparslan Ötüken - Turan Bulut

Etiketler: çarpışma, Kayseri, servis


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