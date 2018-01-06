Diğer
Kategoriler

İşçilerin korkulu rüyası silikozisi önleyen buluş

İzmir’de endüstriyel kumlama makineleri ticareti yapan Sadık Kazan, sanayinin hemen her alanında kullanılan kumlama makinelerinin işçilerde silikozis hastalığına yol açması üzerine bir makine geliştirdi. Kazan, makine sayesinde özellikle kot taşlama işçilerinde yaşanan silikozis hastalığının sıfıra indiğini ve ekonomik açıdan fayda sağlandığını belirtti.

İşçilerin korkulu rüyası silikozisi önleyen buluş

06 Ocak 2018 11:15

Özellikle kot taşlama işçilerinde ortaya çıktığı bilinen silikozis hastalığına, sanayinin hemen her alanında kullanılan kumlama makinelerinin neden olduğu belirtiliyor. İzmir’de endüstriyel kumlama makineleri ticareti yapan Sadık Kazan, ölümcül bir hastalık olan silikozise son verecek ve ekonomik açıdan da fayda sağlanacak bir makine geliştirdiğini söyledi.

"Silikozis tehlikesi sıfıra indi"

Piyasadaki kumlama makinelerinin tamamının eksiklerle dolu olduğunu kaydeden Kazan, "Bu makineler ilk başta sağlık sorunlarına yol açıyorlar. Kumlama makineleri tozdan ötürü belli bir süre sonra kesinlikle silikozis hastalığına yol açıyor. Biz önce sağlık açısından, daha sonra da ekonomik açıdan fayda sağlayacak bir kumlama makinesi geliştirdik. Geliştirdiğimiz sistemle ekonomik anlamda büyük oranda fayda sağladık ve silikosizin de tamamen çözüleceğini gördük. Bizim geliştirdiğimiz makinenin kullanıldığı ortamlarda silikozis tehlikesi sıfıra indi. Ekonomik açıdan da makinelerimizde yüksek performansla birlikte geri dönüşüm elde ettik. Kullanılan kumu geri dönüşüme soktuk, suyunu geri dönüşüme soktuk, tozu sıfırladık. Dolayısıyla işletme giderlerini düşürdük" dedi.

"Önce işçi kazanacak, sonra kullanan kazanacak"

Bir kumlama makinesinin çalıştığı yerin; havalandırma, basınç tankı, toz toplama ünitesi gibi yardımcı ekipmanlarla dolu olduğunu ifade eden Kazan, geliştirdikleri yeni makinede hepsinin tek bir yerde toplandığını söyledi. Eski tip kumlama makinelerinde toz çıkışının engellenemediğini belirten Kazan, "Kişisel tedbirler yetersiz kalıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar o tozu temizlemeleri mümkün değil. Bir süre sonra da hastalık kaçınılmaz oluyor. Bizim sistem su ile çalıştığı için ne kendisinde ne de kumlama yaptığı malzemede tozun oluşmasına imkan veriyor. Bu sayede koruyucu ekipman dahi kullanmadan rahatlıkla işçi ve işverene fayda sağlıyor. Bu sistemle; önce işçi kazanacak, sonra kullanan kazanacak, sonra da ülkemiz kazanacak. Masraflar büyük oranda düşmüş olacak, kalite artacak" diye konuştu.

"Patent başvuruları yapıldı"

Sistemi iki yılda geliştirdiklerini ve patent başvurularını yaptıklarını dile getiren Kazan, "Bizim makinemizde filtre sistemi yok. İki tüp kum havuzu bulunuyor. Su ve kum yukarı bölümde kullanıldıktan sonra aşağıya düşer, biz de bunu hiçbir işleme tabii tutmadan saniyesinde geri dönüşüme sokarak malzemenin üzerine tekrar tekrar püskürtüp kumlamayı gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca - Halil Karahan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç