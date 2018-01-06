İşçilerin korkulu rüyası silikozisi önleyen buluş

Özellikle kot taşlama işçilerinde ortaya çıktığı bilinen silikozis hastalığına, sanayinin hemen her alanında kullanılan kumlama makinelerinin neden olduğu belirtiliyor. İzmir’de endüstriyel kumlama makineleri ticareti yapan Sadık Kazan, ölümcül bir hastalık olan silikozise son verecek ve ekonomik açıdan da fayda sağlanacak bir makine geliştirdiğini söyledi.

"Silikozis tehlikesi sıfıra indi"

Piyasadaki kumlama makinelerinin tamamının eksiklerle dolu olduğunu kaydeden Kazan, "Bu makineler ilk başta sağlık sorunlarına yol açıyorlar. Kumlama makineleri tozdan ötürü belli bir süre sonra kesinlikle silikozis hastalığına yol açıyor. Biz önce sağlık açısından, daha sonra da ekonomik açıdan fayda sağlayacak bir kumlama makinesi geliştirdik. Geliştirdiğimiz sistemle ekonomik anlamda büyük oranda fayda sağladık ve silikosizin de tamamen çözüleceğini gördük. Bizim geliştirdiğimiz makinenin kullanıldığı ortamlarda silikozis tehlikesi sıfıra indi. Ekonomik açıdan da makinelerimizde yüksek performansla birlikte geri dönüşüm elde ettik. Kullanılan kumu geri dönüşüme soktuk, suyunu geri dönüşüme soktuk, tozu sıfırladık. Dolayısıyla işletme giderlerini düşürdük" dedi.

"Önce işçi kazanacak, sonra kullanan kazanacak"

Bir kumlama makinesinin çalıştığı yerin; havalandırma, basınç tankı, toz toplama ünitesi gibi yardımcı ekipmanlarla dolu olduğunu ifade eden Kazan, geliştirdikleri yeni makinede hepsinin tek bir yerde toplandığını söyledi. Eski tip kumlama makinelerinde toz çıkışının engellenemediğini belirten Kazan, "Kişisel tedbirler yetersiz kalıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar o tozu temizlemeleri mümkün değil. Bir süre sonra da hastalık kaçınılmaz oluyor. Bizim sistem su ile çalıştığı için ne kendisinde ne de kumlama yaptığı malzemede tozun oluşmasına imkan veriyor. Bu sayede koruyucu ekipman dahi kullanmadan rahatlıkla işçi ve işverene fayda sağlıyor. Bu sistemle; önce işçi kazanacak, sonra kullanan kazanacak, sonra da ülkemiz kazanacak. Masraflar büyük oranda düşmüş olacak, kalite artacak" diye konuştu.

"Patent başvuruları yapıldı"

Sistemi iki yılda geliştirdiklerini ve patent başvurularını yaptıklarını dile getiren Kazan, "Bizim makinemizde filtre sistemi yok. İki tüp kum havuzu bulunuyor. Su ve kum yukarı bölümde kullanıldıktan sonra aşağıya düşer, biz de bunu hiçbir işleme tabii tutmadan saniyesinde geri dönüşüme sokarak malzemenin üzerine tekrar tekrar püskürtüp kumlamayı gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca - Halil Karahan