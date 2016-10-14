Edinilen bilgiye göre, İnönü Üniversitesi kampüsünde kaldırım işinde çalışan inşaat işçileri arasında kürek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Bir öğrenci tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kavga eden işçilerin birbirlerine kürek ve sopalarla saldırdıkları görüldü.

Özel güvenlik görevlileri çok sayıda işçinin karıştığı kavgayı ayırmakta zorluk çekerken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan işçileri kampüs karakoluna götürdü.