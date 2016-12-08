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İşçilerin soğukla mücadelesi

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde dışarıda çalışan işçiler dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

İşçilerin soğukla mücadelesi

08 Aralık 2016 08:30
İşçilerin soğukla mücadelesi - Tıkla İzle

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması amaçlanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) çalışan işçiler adeta soğuk havaya meydan okuyor. Dışarı alanda gündüz saatlerinde yaklaşık eksi 20 dereceyi bulan soğuk havada hız kesmeden çalışan işçiler, zaman zaman ateş başında ısınmaya çalışıyorlar.

Donan zemini iş makineleriyle kazıyarak çalışmaları sürdüren işçiler, projenin Türkiye için çok önemli olduğunu ve bunun içinde soğuk havaya aldırış etmediklerini belirttiler.

TANAP projesinin Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçerek, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacağını, bu noktadan sonra Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacağını kaydeden işçiler, “Erzurum çok soğuk. Soğuk hava nedeniyle sabah iş makinelerinde bazen donma oluyor. Bunun dışında bir problemimiz olmuyor. Kıyafetlerimiz kış şartlarına uygun olduğu için soğuk havayı biraz daha az hissediyoruz.” dediler.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya


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