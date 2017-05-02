İşçinin ayağı kepçeye sıkışarak koptu

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesinde kanalizasyon işinde çalışan H.K.’nin (33) ayağı, henüz bilinmeyen bir nedenle kanalizasyon hattı döşediği sırada, iş makinesinin demir denge kızağına düştü. Demir kızak, işçinin ayağını bilekten kısmından parçaladı.Büyük acı çeken işçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İşçinin ayağını çıkarmayı başaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç adamın ayağını toprak ile kızak arasından çıkardı.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Yunus Bayraktar