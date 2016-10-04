Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde gaz kazanı çevresine silikon çekmeye çalışan Erol Açıkgöz (51), dengesini kaybederek 7 metrelik gaz kazanına düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, itfaiye ve 112'yi arayıp kurtarma çalışmasına koyuldu. Düştüğü kazanın içinde yoğun karbonmonoksit gazından etkilenen işçi, itfaiye görevlisinin çabasıyla ağır yaralı olarak kazandan çıkarıldı. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Tayyar

