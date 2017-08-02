İşe alınacaklara madde testi yaptırılmalı

Uyuşturucu kullanımının 10 yaşlarına kadar düştüğü Türkiye’de uyuşturucuyla ilgili sorunlar da artarak devam ediyor. Adli Toksikolog Doç. Dr. Dağlıoğlu, iş yerlerine giderken ve trafiğe çıkarken uyuşturucu madde kullanan kişilerin yol açtığı sıkıntılarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“İş yeri madde testi yapılmalı”

Uyuşturucu kullanımının yüzde 30’larda seyrettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde ve bazı Avrupa ülkelerinde 1980 yılında alınan bir kararla iş yerine başvurmadan önce iş yeri madde testi yapıldığını belirten Doç. Dr. Dağlıoğlu, “Bizim ülkemizde de bunu uygulayan tek Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları bunda güzel bir başarı elde etti. Sefere çıkılmadan önce pilot, hostes ve kabin memurları bu testi yapıyor. Bunu da uluslararası anlaşmalara imza attıkları için yapmak zorundalar. Bu söylediğim gibi bütün meslek gruplarında caydırıcılık anlamında yapılması gerekiyor” dedi.

“Alkol gibi uyuşturucu testleri yapılmalı”

Uyuşturucu maddeyi bağımlı olmadığı halde keyfi kullanan kişilerin de olduğunu kaydeden Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, “Uyuşturucu kullanımında mücadele tüm toplum ve ailesini ilgilendiriyor. Bir otobüs şoförü madde kullanıyorsa ortalama 20-25 yolcu taşıyor ve onların hepsinin hayatını riske atıyor. Nasıl insanlar alkol kullanıp trafiğe çıkmıyorsa uyuşturucu içinde bir caydırıcılık olması gerekiyor. Bunda da en önemli faktör aynı alkol gibi uyuşturucu testleri yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“500 hastada yüzde 10 pozitif sonuç”

Adana genelinde trafikte uyuşturucu kullananları tespit etmeye yönelik bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

“Acaba insanlar trafikte uyuşturucu madde kullanıyor mu diye Adana için çalışma yaptık. Acil servise trafik kazasıyla ilgili başvuran hastaların 500’ünü teste tabi tuttuğumuzda yüzde 10 pozitif sonuç çıktı. Bu da hiç azımsanmayacak demek. Kanda bunları görmek kişilerin uyuşturucu kullanıp trafiğe çıktığının belirtisi.”

“Polisler tarafından tükürük testleri yapılabilir”

Alkolmetreyle yapılan alkol testi gibi trafikte uyuşturucu testinin de yapılması gerektiğini ve bununla ilgili çalışmaları olduğunu belirten Doç Dr. Dağlıoğlu, “Alkolmetreyle yapılan testler gibi bu konuda eğitim almış polisler tarafından tükürük testleri yapılarak basit bir svabı tükürük bezlerine koyarak analizler yapılabilir. Bu analizleri ama bizim gibi adli toksikoloji laboratuvarlarında yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

