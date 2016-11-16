Kaza, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdemir işçisi Erdal Özcan gece vardiyası için fabrikaya işe gittiği sırada plakası alınamayan bir otomobil kendisine çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan demir çelik işçisi diğer işçi arkadaşları tarafından yerde yaralı halde yatarken bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Erdemir’e ait ambulans yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralı işçi kendisine çarpan otomobili fark edemediğini ve plakasını alamadığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede Erdal Özcan’a çarpan aracı aradı ancak, bir sonuç elde edilemedi. Hastaneye kaldırılan Erdemir işçisinin ayağının kırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

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