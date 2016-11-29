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İşe yetişmeye çalışan temizlikçi kadın kazada öldü

İstanbul Şişli’de sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye yetişmeye çalışan temizlik görevlisi kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İşe yetişmeye çalışan temizlikçi kadın kazada öldü

29 Kasım 2016 09:54
İşe yetişmeye çalışan temizlikçi kadın kazada öldü - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 06.45 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 46 yaşındaki Hava Biçer, işe gitmek için yola koyuldu. Bir süre sonra hastanenin karşısına gelen Biçer, karşıya geçmek istedi. Talihsiz kadına tam yola indiği esnada aşırı süratli olduğu iddia edilen Ertuğrul Ö. yönetimindeki 34 JH 4338 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşen kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen çalıştığı hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşe yetişmeye çalışırken feci şekilde can verdi
Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, talihsiz kadın kaldırımdan yola iniyor. Kadına tam karşıya geçeceği esnada süratli olduğu görülen araç çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanan kadın daha sonra araçla birlikte görüntüden çıkıyor.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 


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