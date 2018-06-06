İşgal altındaki her yere Menbiç modeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de yaptığı temaslar hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu “Bundan sonra bu yol haritasının uygulanmasına yönelik, ön hazırlık, hazırlık ve uygulama safhası olacak. 10 gün içinde çalışmalar başlayacak. Yol haritasının birinci aşamasında ekiplerimiz uzmanlarımız bir hazırlık çalışması yapacak, ardından uygulama safhasına geçilecek. Bu süre 6 aydan az olacak” dedi.

SİLAHLARI ALINACAK

İlk etapta YPG/PKK’lıların Menbiç’ten ayrılacağını ve silahlarının alınacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Bunlar Fırat’ın doğusuna gidecek. Fırat’ın doğusuna gitmeleri, bizim orada onların kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit Fırat’ın doğusundan geliyor. Menbiç’ten biliyorsunuz El-Bab Cerablus bölgesi, DEAŞ’tan temizlediğimiz bölgede bulunan askerlerimize tacizler geldi. Ama esas tehdit, Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG/PYD’lilerden geldi.

SIRA DİĞER BÖLGELERDE

Ardından Türkiye ve ABD ortak güvenlik birimi kuracak. Üçüncü aşamada, buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına birlikte karar vereceğiz. Kürtlerin ağırlıklı olduğu yerde PKK’ya söz hakkı verilmeyecek. Ve bu şekilde Menbiç’i istikrara kavuşturacağız. Menbiç modelini burada tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. İşte o zaman YPG nereye gidecek? Esas soru burada. YPG’liler Fırat nehrinin doğusundaki bölgelerde, uygulamaya başladığımızda ne olacak, askerlerimiz tüm birimlerimiz muhataplarıyla görüşecekler.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLMAYACAK

Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu, Türkiye ve ABD’nin birlikte uygulayacağı bir yol haritasıdır. Ha genel anlamda ileriki aşamada Suriye için, biz biliyorsunuz fikirdaş ülkeler toplantısı yapacağız. Bakan değişikliği sebebiyle yapamamıştık, diğer platformlarda koalisyonun içinde olan ya da Suriye ile ilgili oluşan platformlarda yer alan ülkelerde siyasi çözüm ve diğer konularda zaten işbirliğimiz olacaktır. Yine terörle mücadelede zaten biz koalisyonun içinde aktif bir ülkeyiz ve bu da devam edecek.”

Kandil de temizlenecek

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkındaki soruya şu cevabı verdi: “Burada dörtlü bir iş birliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK aynı zamanda Erbil’in de düşmanıdır. PKK, Talabani’nin partisinin içinde bir grup tarafından desteklendi. Onların desteği sayesinde Süleymaniye bölgesinde şehre de indi. Geçtiğimiz günlerde Talabani’nin partisinden, Kürt bölgesel yönetiminden bir bakan ile görüştüm. Bana dedi ki, ‘Bizim parti içinde küçük bir grup. Biz buna karşıyız. Ve bunların verdiği desteğin bedelini ödemeye başladık. PKK parti yönetimine tehdit ediyor, talimatlar veriyor.’ Bir terör örgütüyle işbirliği yaparsan olacağı budur.” PKK’ya yönelik operasyonlarda istihbarat paylaşımının da olacağını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz zaten gerekli çalışmaları yaptık. Sınırın ötesinde operasyonlar da yapıyoruz. PKK’nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız. Bu dörtlü mutabakat sayesinde, içeriden destek de önemli. Neticede buralar Irak’ın da toprakları. Sincar bölgesinden çıktılar ama yine kuzey doğusunda Kandil ve ötesinde PKK’nin ciddi bir yapılanması var. Buraları da temizleyeceğiz” dedi.

FBI, FETÖ’nün üstüne gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun FBI’ın, Fetullah Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “FBI’ın; daha önceki görüşmelerimizde de diğer ilgililerin söylediği gibi, bizim büyükelçimizin teyit ettiği gibi, FBI’ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabii FBI’ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilemeyeceğini söyledi. Ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi” dedi. FETÖ’nün iadesi konusunda artık adım atmaları gerektiğini söylediklerini açıklayan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Onlar da tabii rahip Brunson konusunu gündeme getirdiler. Belki bu ay için olmazsa temmuz ayı içerisinde bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Bu toplantı Türkiye’de olacak. Ve ikinci çalışma grubumuz ele alacak. FETÖ konusunda, ‘Sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz’ dedi, ilave bilgileri de gönderiyorsunuz. O konuda da dedik ki, belge geldi gelmedi, eksiği var olmaz. Çalışma grubu içinde arkadaşlarımız otursun, bize söyleyin nesi yanlış? Nesi usulüne uygun değil? Öğleden sonra ön hazırlık toplantısını ekiplerimiz yaptı.”

HASSASİYETİMİZİ BİLİYOR

ABD ile ilişkilerde bir dönem boşluk olduğunu söyleyen Pompeo, “Pompeo CIA direktörlüğü yaptı, hassasiyetlerimizi çok iyi biliyor. Siyasi bir geçmişi var, Kongre'de görev yaptı. Ve ticari bir geçmişi de var. Tüm bunlar bir avantaj” diye konuştu.