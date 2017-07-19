İşgal güçleri, Filistinli cemaate saldırdı

Kudüs’te işgal güçlerinin dün El-Esbat Kapısı yakınlarında yatsı namazından sonra Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri saldırıda yaralananlar arasında Mescid’i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin de olduğu belirtildi.

Filistin Kızılay’ı yaptığı açıklamada biri ağır 14 kişinin Kudüs’teki El-Makasıd Hastanesine kaldırıldığını ve ilk yardım ekiplerinin 20 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, işgal güçlerinin Kızılay ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla ve coplarla saldırdığı da bildirildi.

Muhammed Rabah