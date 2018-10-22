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İşgalci İsrail 78 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail 78 Filistinliyi yaraladı
İşgalci İsrail 78 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 78 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu. Deniz yoluyla 13. kez ablukayı kırma girişiminde bulunan Filistinliler, yaklaşık 15 tekne ile eylem gerçekleştirdi. Filistinliler, tekneden denize bıraktıkları lastikleri ateşe vererek İsrail nişancılarının görüşünü azaltmaya çalıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 78 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, 22 kişinin gerçek mermi ile diğerlerinin ise diğerlerinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini açıkladı. 

Muhammed Rabah 

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