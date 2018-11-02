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İşgalci İsrail polisinden Kudüs valisine gözaltı

İşgalci İsrail polisinden Kudüs valisine gözaltı
İşgalci İsrail polisinden Kudüs valisine gözaltı

İsrail polisi dün Filistin Yönetimi tarafından organize edildiği söylenen Doğu Kudüs konferansını basıp Kudüs Valisi Adnan Ghaith'i gözaltına aldı.

İşgalci İsrail polisinden Kudüs valisine gözaltı - Tıkla İzle

İsrail polisi dün Ras Al Amud semtinde Filistin Yönetimi tarafından organize edildiği söylenen Doğu Kudüs konferansına baskın düzenledi. Kudüs Valisi Adnan Ghaith'e saldıran İsrail askerleri, valiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Polisten yapılan açıklamada, konferansta polislere saldıran 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Ghaith'in, Filistin Yönetimi tarafından Kudüs'te ikamet eden İssam Aqel'in kaçırılması olayına karıştığı bildirildi. Amerikan vatandaşı olan Aqel, birkaç hafta önce Yahudilere mülk sattığına dair şüpheler üzerine kaçırılmıştı.
Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ras Al Amud semtinde bulunan Silwan Klüp'te gerçekleştirilen toplantının Doğu Kudüs'ün ele geçirilmesi amacını taşıdığı bildirildi. Açıklamada, İsrail yasalarının, Filistinlilerin İsrail toprakları içinde eylem yapmasını yasakladığı da bildirildi.  

Muhammed Rabah

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