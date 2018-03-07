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İşgücü maliyeti endeksi açıklandı !

Saatlik işgücü maliyeti endeksi dördüncü çeyrekte yüzde 13,7 arttı.

İşgücü maliyeti endeksi açıklandı !

07 Mart 2018 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) işgücü maliyeti endeksini açıkladı. Buna göre; takvim etkisinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 12,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,7, inşaat sektöründe yüzde 14,4 ve hizmet sektöründe yüzde 14,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 13,9 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 12,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 13, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve hizmet sektöründe yüzde 14,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 12,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,8, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 12,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,6, inşaat sektöründe yüzde 15,8 ve hizmet sektöründe yüzde 13,3 arttı.  

 

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