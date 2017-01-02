Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak’ta Antalya Belek’te başlayacaklarını söyledi.

Gül, daha önce kadrolarına kattıkları ve sezon başı kampından kadro dışı bıraktıkları İshak Doğan’ı affettiklerini ve yarından itibaren kampa katılacağını kaydederek, “ Uzun süredir sakat olan Alexe’nin tedavi bitti ve takımla birlikte kampa başlayacak. Diğer yandan kadromuza kattığımız Ukranyalı milli kaleci Oleksandr Rybka ve forvet Yevhen Seleznyov takıma katılacak. Bunun yanında kaleci Adirano ve Hakan Aslantaş’a takım bulmalarını istedik. Oyuncumuz Rodic için Sırbistan’dan gelen teklife evet deyip kiralık vereceğiz” dedi.

Gül ayrıca, Afrika kupası nedeniyle milli takımlarına giden Poko, Yatabare ve Traore’nin daha sonra takıma dahil olacağını kaydetti.

Yasin Erdem