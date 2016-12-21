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İşi olmayanın GSS borcu siliniyor

6 milyon vatandaşı ilgilendiren GSS testinde süre 2 Ocak’ta doluyor. 10 milyar lirayı aşan alacağın tahsilinde 12 taksit imkânı getirilirken, çalışmayanların borcu ise tamamen siliniyor.

İşi olmayanın GSS borcu siliniyor

21 Aralık 2016 09:41

Sosyal güvencesi olmayanların Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanması için uzatılan gelir testi süresi için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru süresinin 2 Ocak'ta sona ereceğini anımsatarak vatandaşlara fırsatı kaçırmaması çağrısı yaptı. Gelir testi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon kişiye ceza ve faizleri silinerek 12 ay taksitli ödeme imkânı getiriliyor. Çalışmayanların ise GSS borcu tamamen siliniyor. Bu kişilerde 10 milyar 35 milyon lira alacak bulunuyor.

10 Mİ LYAR ALACAK
Daha önce gelir testine gitmediği için GSS borcu olanlar için yeni bir fırsat kapısı açıldı. Teste girmek istemeyenlerin borçlarının faiz ve gecikme cezası silinerek anaparasını taksitle ya da peşin ödeme imkânı veriliyor. Çalışmayan, geliri olmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanlar arasından gelir testine hiç başvurmayanlar 2 Ocak 2017'ye kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gelir testi başvurusunda bulunabilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayan, bunların bakmakla yükümlüsü olmayan, GSS kapsamında bulunmayan, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya başlamadıysa gelir testi yaptırmak zorunda.

50 LİRAYA ÇEKİLECEK
Gelir testi konusunda yeni bir çalışma yapılıyor. Ailelerin hangi geçim dilimi içinde oldukları ortaya konuluyor. Bu çalışma sosyal güvenlik politikaları ve ulusal istihdam stratejisini hazırlamada belirleyici olacak. Gelirine göre 400 lirayı bulan ve doğrudan 4 milyonu aşkın aileyi ilgilendiren genel sağlık sigortası priminin 50 liraya çekilmesi planlanıyor. Üç ayrı tutarda alınan sigorta primleri yüzünden sıkıntı yaşayan milyonlarca ailenin yükü azalacak hem de devletin takibi kolaylaşacak. Böylece, GSS primi ödeyen herkesin ödeyeceği tutar düşecek, emeklilik için yaşı bekleyip, gelir testi yaptırmadığı için tavandan prim borcu çıkanların korkulu rüyası da bitecek.

4.2 MİLYON KİŞİ PRİM ÖDÜYOR
Hükümetin 2012'de yaşama geçirdiği gelir testi kapsamında tescil edilenlerin sayısı 12 milyonu buluyor. Ancak yaklaşık 4.2 milyon kişi sigorta primini 86, 170 ve 410 lira olmak üzere üç farklı dilimden ödüyor. Yaklaşık 7.5 milyon yeşil kartlının sigorta primini devlet karşılıyor. Bunun tek kaleme çekilmesi ile birlikte ailelerin yükü hafifleyecek, devletin de takibi, tahsilâtı kolaylaşacak. Prim yükünün aşağı çekilmesiyle birlikte milyonlarca kişi borçlanmaktan, sağlık hizmetinden mahrum kalmaktan kurtulacak.

Hazal Ateş - Sabah gazetesi

Etiketler: gss, GSS borcu


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