Diğer
Kategoriler

İşi yarım bırakınca yönetici kapıyı üzerine kilitledi

Sivas’ta apartman yöneticisi, ustanın işini yarım bırakması sonucu kapıyı üzerine kilitleyip hırsız var ihbarında bulundu.

İşi yarım bırakınca yönetici kapıyı üzerine kilitledi

12 Ağustos 2017 19:33

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan H.K yarım bıraktığı işin arta kalan malzemesini almak için Çayyurt Mahallesi’ndeki apartmana geldi. Burada malzemelerini almak için apartmana gelen H.K, girişte bulunan odaya girdi. Burada malzemelerini alırken apartman yöneticisi olan F.K tarafından fark edildi. F.K hemen kapıyı H.K’nin üzerine kilitledi, ardından polisi arayıp hırsız var ihbarında bulundu. Ekipler olay yerine gelerek kilitli olan kapıyı yöneticiden aldığı anahtarla açtı. İşçi ise kendi malzemelerini toplarken ekipler tarafından yakalandı. Apartman yöneticisinin iddiasına göre H.K. yaptığı apartmanın parasını aldığını fakat işini yarım bırakıp malzemeleri çalarken yakaladığını söyledi. H.K ise ifadesinde aldığı malzemelerin kendisine ait olduğunu söyledi. Taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

Etiketler: Sivas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç