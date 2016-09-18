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IŞİD mevzileri vuruluyor

Fırat Kalkanı Harekatı 26’ncı gününde sınır birliklerinde konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Kefrhan ve Baragidah köylerindeki IŞİD mevzileri vurulmaya devam ediyor.

IŞİD mevzileri vuruluyor

18 Eylül 2016 13:19
IŞİD mevzileri vuruluyor - Tıkla İzle

Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlatılan operasyonla Suriye'nin Kefirhan ve Baragidah köylerindeki IŞİD mevzileri, TSK'ya bağlı fırtına obüsleri ve ateş destek vasıtalarıyla yoğun bir şekilde vuruluyor.

Sınır son teknolojik imkanlarla korunuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-Suriye sınırında teknolojisi yüksek güvenlik sistemlerini devreye koyarak sınırda adete kuş uçurtmazken, İnsansız Hava Araçları ile gözetleme radar sistemleri sayesinde IŞİD’in Suriye'deki hareketleri tespit edilerek anında koordinasyon merkezine iletiliyor. Sınırda konuşlu bulunan Fırtına Obüs topları, tank birlikleri ve ateş destek vasıtalarıyla belirlenen IŞİD mevzileri ile unsurları vuruluyor.

Çok namlulu roket atarlar da devreye giriyor
25 Nisan 2016 tarihinde Edirne Uzunköprü'de bulanan 102'nci Topçu Alay Komutanlığı’ndan Kilis’e gönderilen Sakarya olarak bilinen Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Suriye sınırına sıfır noktaya kurularak zaman zaman IŞİD mevzileri ÇNRA ile ateş altına alınıyor. Ayrıca ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketlerin atıldığı bölgeler tespit edilerek, ÇNRA tarafından, fırtına obüs topları, tank birlikleri, ateş destek vasıtalarıyla Suriye’deki IŞİD mevzileri ateş altına alınıyor.

İnsansız Hava Aracı (İHA), koalisyon uçakları, keşif birlikleri tarafından tespit edilen hedefler Fırat Kalkanı Harekatı’nın yürütüldüğü koordinasyon merkezine bildiriliyor. TSK’nın ateş desteğiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu Suriye’nin RAİ bölgesi ile Azez ilçesi kırsalında 3 koldan El Bab tarafına yürüyüşü sürüyor.

Mehmet Ali Dağ

 

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, IŞİD


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