Suriye'nin Türkiye sınırına sıfır noktasında bulunan Havar köyüne IŞİD militanları tarafından havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Sınır hattında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve topçu birlikleri tarafından havan saldırısının gerçekleştirildiği Balagat, Kefergan ve çevre köylerindeki IŞİD mevzileri yoğun ateş altına alındı. Bölgeden yoğun şekilde patlama sesleri ile dumanlar yükseliyor. Özgür Suriye Ordusu birliklerinin de bulunduğu bölgedeki IŞİD militanları ile çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

IŞİD'in saldırısında ise yaralıların olduğu belirtiliyor

Volkan Kayalar