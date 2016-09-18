Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » IŞİD'den Havar köyüne havan saldırısı

IŞİD'den Havar köyüne havan saldırısı

IŞİD militanları Suriye'nin Türkiye sınırındaki Havar köyüne havan topları ile saldırı düzenledi. Sınırda bulunan fırtına obüsleri ve topçu birlikleri tarafından saldırının düzenlendiği yöndeki IŞİD hedefleri yoğun ateş altına alındı.

IŞİDden Havar köyüne havan saldırısı

18 Eylül 2016 15:24

Suriye'nin Türkiye sınırına sıfır noktasında bulunan Havar köyüne IŞİD militanları tarafından havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Sınır hattında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve topçu birlikleri tarafından havan saldırısının gerçekleştirildiği Balagat, Kefergan ve çevre köylerindeki IŞİD mevzileri yoğun ateş altına alındı. Bölgeden yoğun şekilde patlama sesleri ile dumanlar yükseliyor. Özgür Suriye Ordusu birliklerinin de bulunduğu bölgedeki IŞİD militanları ile çatışmaların sürdüğü öğrenildi.
IŞİD'in saldırısında ise yaralıların olduğu belirtiliyor

Volkan Kayalar

Etiketler: IŞİD


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!