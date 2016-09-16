Kilis’teki sınır birliklerinde konuşlu bulunan fırtına obüs topları ile Suriye’deki terör örgütü IŞİD militanları vuruluyor. Koalisyon uçakları ise havadan IŞİD mevzilerini vurdu.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattında 24 saat esasına göre devriye görevini tank ve zırhlı araçlarla sürdürürken, kritik yerlere de tank sevkıyatları birlikler arasında sürüyor.

Cerablus ve Çobanbey'den sonra Baragat'taki IŞİD hedefleri de vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı fırtına obüsleri ve savaş uçakları, Fırat kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'nin Cerablus ve Çobanbey bölgelerinden sonra Azez'e bağlı Baragat'taki IŞİD hedeflerini de vuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetlere ait fırtına obüsleri ve savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın ardından Azez'e bağlı Baragat bölgesindeki IŞİD hedeflerini vuruyor. Atışlar sabah saatlerinde başlarken, vurulan hedeflerin bulunduğu bölgeden yükselen yoğun dumanlar ise Kilis'in Oylum köyünden de görülüyor.

Mehmet Ali Dağ