Işık düzeneğiyle Kenevir üretimine polis baskını

Isparta'da bir evde ışık düzeneği döşeyerek, oda içerisinde hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. İstihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda 6 parça halinde satışa hazır şekilde 49,94 gram esrar ve hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Işıklı düzenekle hint keneviri

Operasyon için eve giren polis güçleri, şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Evdeki bir oda içerisinde ışıklı düzenek kurarak seraya çeviren şüphelilerin, saksılar içinde dişi hint keneviri yetiştirdikleri öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen C.M.A. ve B.T. isimli 2 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.