Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen saldırıya ilişkin yayımladığı kınama mesajında, “Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. ??Sayın Karlov’un ailesine ve Rusya Devleti ile halkına başsağlığı dilerim. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır.? ?Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya’da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir” ifadelerine yer verdi.