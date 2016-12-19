Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Işık: Hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır

Işık: Hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya’da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir” dedi.

Işık: Hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır

19 Aralık 2016 21:50

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen saldırıya ilişkin yayımladığı kınama mesajında, “Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. ??Sayın Karlov’un ailesine ve Rusya Devleti ile halkına başsağlığı dilerim. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır.? ?Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya’da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir” ifadelerine yer verdi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç