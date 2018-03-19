Diğer
Kategoriler

Işık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kırşehir'de dün akşam saatlerinde ışık ihlali yapan ve alkollü olarak otomobil kullanarak 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Işık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

19 Mart 2018 16:48

2 kişiye çarptıktan sonra hızını alamayarak 4 araca çarptıktan sonra durabilen otomobil sürücüsü A.Ç., Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelmiş İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç. idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, sürücüsünün ışık ihlali yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan Dinçer Konak ve Adem Karahan'a çarparak ölümüne neden olmuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç