Kazada iki otomobil kullanılamaz hale gelirken yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaza Gülüç Beldesi ana girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Eray Ö. (22) idaresindeki 34 LJ 2713 plakalı otomobil ile Ereğli istikametine seyir halindeyken ışık ihlali yapınca kavşaktan dönüş yapmaya çalışan İsmet E. (35) idaresindeki 67 LD 595 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Eray Ö.’nün kullandığı otomobil devrilerek yol kenarında park halinde duran 34 HC 8433 plakalı otomobile vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kazada yaralanan 67 LD 595 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet E.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken Gülüç Belediyesi ekipleri yoldaki cam ve otomobil parçalarını temizleyerek yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.