Işık: 'Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan askeri mühimmatın yüzde 90’ı yerli üretim'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Marmara Toplantısı’na katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın yerel yönetimlerle ilgili konuşmasının yayınlanması ile başladı.

“Türkiye ekonomide 2002’den bu yana kadar 4 kat büyüdü”

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye’nin önemli ekonomik kalkınma sağladığını belirterek, “Türkiye ekonomide 2002’den bu yana kadar 4 kat büyüdü. 236 milyar dolarlık milli gelir, bugün 900 milyar dolar seviyesine geldi. İşte, bir darbe teşebbüsünü geçirmiş ve her şey ne olacak, diye bakılan bir dönemde dahi, 2016’nın 15 Temmuz’undan sonra, 2017’de 3. çeyrekte 11.1 ama 2017’nin tamamında yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi tamamlamış bir Türkiye, yoluna devam ediyor. Ekonomide hangi göstergelere bakarsanız bakın, Türkiye, dünyada kendisi ile rekabet eden ülkeleri dahi gıpta ile baktıracak bir performansı ortaya koyuyor” dedi.

“Şehitlerimiz bizim buradaki ebedi varlığımızın teminatıdır”

Suriye’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nın kararlılıkla tamamlanacağını ifade eden Işık, “Bugün artık Türkiye, bölgedeki gelişmeleri ‘Aman bana dokunmasın, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ mantığıyla bakmıyor. Artık bölgedeki her gelişmeyi orta ve uzun vadede ‘Bana etkisi ne olacak’ diye hesabını yapıyor. Önce insani bir bakış açısıyla, daha sonra da kendi milli güvenliği ve çıkarları açısından değerlendiriyor. İşte Suriye’deki gelişmeler sonucunda bizim ve bölgenin tehdidi anlamına gelecek gelişmeleri ortadan kaldıracak Fırat Kalkanı Harekatı adıyla bölgeye girdik. Şimdi de Allah’a hamdolsun Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede bir terörist yapının hakimiyet kurmasını, bir alan oluşturmasını engelleyecek adımı hiç tereddüt etmeden attı. Türkiye o eski Türkiye değil. Türkiye, bölgenin istikrarını kendi milli çıkarlarını da hesaba katarak gerektiğinde gereken adımları atma kabiliyeti ve kudretinde olan bir millettir. Bunu Zeytin Dalı Harekatı ile herkes görmüş oldu. Evet, şehit veriyoruz. Dün 8 şehidimiz vardı, Allah Rahmet eylesin. Bütün şehit ailelerine şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar ama şehitlerimiz bizim buradaki ebedi varlığımızın teminatıdır. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Artık bölge Türkiye’ye rağmen istila edilebilecek bir bölge değildir. İnşallah Türkiye bu gücünü arttırarak sürdürecektir” diye konuştu.

“Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan askeri mühimmatın yüzde 90’ı yerli üretim”

Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan askeri mühimmatın yüzde 90’ının yerli üretim olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, “Daha düne kadar falanca ülke bomba vermezse, falanca ülke kısıtlama koyarsa uçağımız uçmaz, gemimiz yürümez, tankımızın paletini değiştiremeyiz anlayışı sona erdi. Artık bugün neredeyse yüzde 65’i geçen yerli ve milli silahlar kullanıldı. Operasyonda da kullanılan mühimmatın da yüzde 90’ı yerli üretimden karşılanmaktadır. Artık, Türkiye savunma sanayisinde bu noktaya geldi. Türkiye, namerde muhtaç olmaktan çıktı, her anlamda dostlarının ve kardeşlerinin yardımına koşan bir ülke haline geldi” şeklinde konuştu.

“Tüm belediyelerimiz, Mart 2019’da 50+1’i alacak”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın ardından konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Amacımız 2019’a girerken düdük çaldı diyebiliriz. Seçim başladı. Sahamızı toparlamak ve yol haritamızı gözden geçirmek, vaatlerimizde neredeyiz, eksiğimizi fazlamızı görmek ve hizmetle olan hikayemizi toparlayıp gönülle olan hikayemizi daha güçlü hale getirmektir. Belediyeler olarak, şehirlerimizdeki son rötuşları gözden geçirmek amacıyla bölge toplantıları yapıyoruz. 2019’un Mart’ında 50+1’i yerelde almak zorundayız. 50+1’i alabilme için oyumuzun 5-6 puan daha yukarıya çıkması gerekmektedir. Ben inanıyorum ki 884 belediyemiz, 11 bin 500 meclis üyemiz tüm Türkiye’de Mart 2019’da 50+1’i alacak” şeklinde konuştu.

Kaya’nın konuşması ile toplantının birinci oturumu sona erdi. Toplantının ikinci oturumu basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Sakarya, Yalova, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova’dan gelen il ve ilçe belediye başkanları katıldı.