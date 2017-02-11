Işıkevlerine yönelik yapılan operasyonda abi diye adlandırılan 3 öğrenci ve 1 öğretmen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan öğrenci R.E., T.P., Ö.A., ve kapatılan Gündüzalp Koleji öğretmenlerinden M.K., emniyet sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli şahıslar mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Ceza evine gönderildi.

İlker Uyar

