Diğer
Kategoriler

Işıkta duramayan kadın sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta duramayan kadın sürücü önce bir otomobile, ardından da motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Işıkta duramayan kadın sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

11 Şubat 2018 12:32

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sularında Sivas’ın Yenişehir Mahallesi'nde Yenişehir kavşağında meydana geldi. Kazada H.E. (35) yönetimindeki 58 BE 448 plakalı otomobil ilk önce kırmızı ışıkta bekleyen 58 AE 008 plakalı otomobile çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak sinyalizasyon direğini devirdi ve Turan Yılmaz (35) yönetimindeki 58 TP 899 plakalı motosiklete çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz olay yerine gelen ambulans ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan kadın sürücü H.E. ve araçta bulunan çocuğu E.E. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadın sürücü ve çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları kazaya neden olan aracın kavşağa hızlı bir şekilde girdiğini ileri sürdüler. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ
 

Etiketler: Sivas

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç