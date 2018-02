Işıkta duramayan kadın sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sularında Sivas’ın Yenişehir Mahallesi'nde Yenişehir kavşağında meydana geldi. Kazada H.E. (35) yönetimindeki 58 BE 448 plakalı otomobil ilk önce kırmızı ışıkta bekleyen 58 AE 008 plakalı otomobile çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak sinyalizasyon direğini devirdi ve Turan Yılmaz (35) yönetimindeki 58 TP 899 plakalı motosiklete çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz olay yerine gelen ambulans ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan kadın sürücü H.E. ve araçta bulunan çocuğu E.E. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadın sürücü ve çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları kazaya neden olan aracın kavşağa hızlı bir şekilde girdiğini ileri sürdüler. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ