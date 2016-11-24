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'İşimiz çok zor'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Steaua Bükreş’in liginde lider olduğunu belirterek, "Rakibimiz yıldız ve mili oyunculara sahip. Yarın işimiz çok zor" dedi.

İşimiz çok zor

24 Kasım 2016 00:45

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda yarın deplasmanda Romanya ekibi Steaua Bükreş ile karşılaşacak. Mücadele öncesi müsabakanın oynanacağı Ulusal Arena’da Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ve oyunculardan Rusescu basın toplantısı düzenledi. Başarılı teknik adam, işlerinin çok zor olduğunu belirterek, "Yarın akşam üstesinden geleceğimiz çok zor bir maç olacak. Ona göre psikolojiyle çıkacağız. Yarın akşamki maç bizim gruptaki sonumuzu belirlemiyor. Daha sonraki Zürih maçı, Steaua Bükreş karşılaşmasından daha zor olarak önümüzde duruyor. Bu maçı da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Osmanlısporlu futbolcu Rusescu ise kazanmak için geldiklerini belirterek, maçtan üç puanla ayrılacaklarını söyledi.

Etiketler: Mustafa Reşit Akçay


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