Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her iki yılda bir İstanbul'da düzenlenen uluslararası MÜSİAD EXPO'nun 16'ıncısı 9-12 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. 700 firma, 7 binden fazla yabancı iş adamı, 800'ü yabancı 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100'ü aşkın ülkeden ziyaretçinin katıldığı 16'ncı MÜSİAD EXPO, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ispatladı. 7 bini aşkın ikili iş görüşmesinin yapıldığı fuar, ekonomiye hareket getirdi.

Yaklaşık 200 bin ziyaretçi ağırlayan fuara Afrika rüzgarı esti. Bu yılki fuar için Afrika'ya odaklanan MÜSİAD'ın yabancı fuar ziyaretçilerinin yüzde 30'unu Afrikalılar oluşturdu. Fuarın açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MÜSİAD'ın Afrika'ya olan ilgisinin devam etmesini istedi. İş dünyasının kalbinin attığı MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3'üncü High Tech Port ve 20'nci Uluslararası İş Forumu (IBF) da düzenlendi.

'İş Burada' sloganıyla 16'ncısı düzenlenen MÜSİAD Expo Fuarı'nın yapılan B2B görüşmeleriyle yeni iş fırsatlarının adresi oldu. Batı'dan gelen ticaret yollarını Doğu'daki son noktaya bağlayan İstanbul'un uluslararası bir ticaret fuarına ev sahipliği yapmak için en elverişli nokta olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Bu yıl 16'ıncısı yapılan MÜSİAD EXPO'yla devlet adamları, siyasetçiler, işadamları, girişimciler, bürokratlar, akademisyenler ve yatırımcıları bir araya getirdik" dedi. Önümüzdeki yıl Pakistan'daki, 4'üncü High Tech Port'u düzenleyeceklerini belirten Olpak, 2017 yılında Afrika'da bir fuar yapmak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

"Türkiye, Türkiye'den büyüktür"

Fuarla ilgili değerlendirme yapan Olpak, "700 firma, 7 binden fazla yabancı iş adamı, 800'ü yabancı bin satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100'ü aşkın ülkeden ziyaretçinin katıldığı 16'ncı MÜSİAD EXPO, tüm olumsuz girişimlere rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta olduğunu ispatladı. Fuarımızda, 4 bin ikili görüşme beklerken 7 bini aşkın ikili iş görüşmesi yapıldı. Fuarımız, katılımcıların ve ziyaretçilerin olumlu değerlendirmeleriyle sona erdi. Bu bizim için gurur verici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan olumsuz yorumların ve ekonomimize zarar vermek üzere yürütülen algı operasyonlarının beyhude çabalardan ibaret olduğunu MÜSİAD EXPO ile tüm çevrelere gösterdik. Fuarımızı açarken dediğimiz gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür ve bizim ülkemize olan inancımız tamdır".

Milli yeteneklerle küresel güçler oluşturma hedefiyle yola çıkan ve Savunma ve Havacılık sektörüne özel olarak düzenlenen 3'üncü High Tech Port'ta ise OTOKAR'ın Altay Tankı'ndan Katmerciler'in HIZIR'ına, VESTEL Savunma'nın KARAYEL Taktik İHA'sından ASELSAN'ın İHASAVAR'ına ROKETSAN'ın CİRİT'ine varana dek Türk savunma ve havacılık sanayinin ileri teknoloji ürünleri pazar ülkelerin delegasyonlarıyla buluştu. 3'üncü High Tech Port'a 34 ülkeden askeri delegasyon katıldı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ana konuşmacı olduğu Uluslararası İş Forumu-IBF, 16'ncı MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bu yılki konusu 'İnovasyon Ekonomisi ve Yatırım Ekosistemi' olan IBF'te, inovasyon ekonomisinin rekabetçi dünyasında, ülkelerin diğer ülkelere göre üstünlük sağlayabilmesinin, ancak teknolojinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile birlikte girişimcilik ekosisteminin de eş zamanlı olarak oluşturulması ile mümkün olacağı üzerinde duruldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, İran Mühendisler Odası Başkanı Mr. Majed Ali Al-TABBA'A, TAAVVUN Odası (Iran Chamber of Cooperatives) Başkanı Dr. Bahman Abdullahi, Rusya Federasyonu Müslüman İşadamları Derneği Başkanı Mr. Shagimardanov Aydar Ravilevich ile MoU (Memorandum of Understanding) anlaşmaları imzaladı. MÜSİAD, İran, Ürdün ve Rusya ile imzaladığı bu anlaşmalarla, Türkiye'nin söz konusu ülkelerle pazar ağını büyütmeyi, dünyadaki ticaret ağını ve işbirliğini genişletmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.