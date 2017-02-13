Balıkesir Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde hizmet veren ışın tedavi cihazları, ışın tedavisinde uyguladıkları en doğru doz kullanımı sıfır hatayla çalışıyor. Yapılan ölçümler sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi Onkoloji bölümüne Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından sertifika ile onurlandırıldı. Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Akın, 2009 yılından beri onkoloji hastalarına hizmet verdiklerini ifade ederek "Ortalama olarak günlük 100-120 hastamız oluyor. 2016 yılında toplam olarak 1100 yeni hasta radyo terapi tedavisini tamamlamış bulunuyoruz. Hastalar başvurularından 2 gün içinde ortalama tedavilerine başlıyoruz. Son teknolojileri kullanarak hastalara en güzel tedavi yaklaşımlarını uyguluyoruz. Ayrıca medikal onkoloji departmanımız sayesinde en son kemoterapi rejimlerini hastalara ulaştırabiliyoruz. Balıkesir gibi merkez için bu oldukça büyük bir sayı ve hastalar her türlü imkanlarını burada alabiliyorlar, dışarıda bir merkeze gitmelerine gerek kalmıyor. Çanakkale, Kütahya, Manisa, Akhisar tarafındaki hastalar direkt bize geliyorlar çünkü hem ulaşım açısından daha rahat oluyor, hemde servis imkanımız sayesinde onları yatarak tedavi edebiliyoruz. Hemde cihazlarımızın kalitesi sayesinde onlara en güncel hizmetleri verebiliyoruz" dedi.

"Cihazlarımızın doz doğruluğu onaylandı"

Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde MT sağlık hizmetleri ortaklığında ışın tedavisi olarak bilinen radyo terapi uygulamakta olduklarını dile getiren Medikal Fizik Uzmanı Boran Güngör "2 tedavi cihazımız var konformal tedavi, yüksek yoğunluk tedavisi olarak bilinen tedaviyi uygulayabiliyoruz. Yaklaşık 9 senedir hizmet veriyoruz şirket ve hastane ortaklığı olarak. Cihazlarımızın doz doğruluğunu kontrol eden 2 senede bir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından kendine güvenen merkezlerin katılabildiği bir test var. Biz bu ölçüme 2014 yılında katılmıştık, 2016'da tekrar katıldık. Bu ölçüm sonucunda dünyadaki en yetkili en doğru doz ölçümünü yapan kurum olarak kabul edilen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun Viyana'daki merkezinden bize aparatlar geldi, biz bu aparatlarla ölçüm alıyoruz ve tekrar gönderiyoruz. Testin amacı bizim tedavi cihazlarımızın doz doğruluğunun onaylanması, kontrol edilmesi dünyadaki en etkin kurum tarafından bunun kontrolünün yapılması. Test sonucunda cihazlarımıza sonuç olarak bir yüzde sapma sonucu gönderiliyor ve biz bunu kontrol ediyoruz. Bu testin kabul kriteri yüzde 5 iken bizim 2 cihazımızda binde 3 ve binde 8 oranında doz doğruluğu ile testi çok büyük bir başarı ile geçmiş durumdalar. 2014 olduğunu gibi 2016'da da bu kontrolleri çok başarılı bir şekilde geçtik. Balıkesir Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi olarak çok doğru ve isabetli bir şekilde tedavi yapabiliyoruz, verdiğimiz doza güveniyoruz ve bunu da uluslararası dünyanın en etkili kuruluşu tarafından bize verilen bir sertifika ile onaylamış durumdayız" şeklinde konuştu.

Otağ Fırıncıoğulları