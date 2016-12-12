Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, söz konusu otomobilin sahibine ulaşmak için polisten yardım istedi. Otomobil sahibi, daha sonra aracının yanına geldi.

İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kedi yavrusu aracın kaputundan çıkarılarak yakalandı.

Bir poşete konulan kedi yavrusu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Ahmet Akbuğa

