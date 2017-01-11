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Isınmak isterken can verdiler: 2 ölü

Balıkesir’de 3 çocuğunun odasını ısıttıktan sonra soba kovasını kendi odalarına koyarak ısınmaya çalışan Irak uyruklu anne ve baba karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Isınmak isterken can verdiler: 2 ölü

11 Ocak 2017 14:14

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in 2. Gündoğan Mahallesi’nde yaşayan Iraklı Saleh ailesi soba kurbanı oldu. Gece 3, 4 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğunu uyutan aile soba ile ısıttıktan sonra kendi odalarına geçerek uyumak istedi. Havanın soğuk olması dolayısı ile üşüyen baba Muntadher Saleh ve anne Suzan Saleh, çocukların odasını ısıtan sobanın içindeki kovayı alarak kendi odalarının ortasına koydu. Kısa sürede uykuya dalan anne ve baba Saleh karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Sabah uyanan çocukların kapıyı açamaması üzerine komşuların geldiği evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Olayın ardından eve ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Anne ve babanın cenazesi olay yerinden kaldırılarak hastane morguna götürüldü. Iraklı ailenin akrabaları ve komşuları gözyaşlarını tutamadı. Cenazeleri taşıyan akrabaların ’La ilahe illallah’ diyerek Kelime-i Tevhid getirmesi dikkat çekti. Olay sonrasında ailenin 3 çocuğu akrabaları tarafından alındı.

(Bahadır Demirçeviren - Otağ Fırıncıoğulları/İHA)

Etiketler: balıkesir, soğuk


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