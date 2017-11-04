İşitme cihazının kaybeden genç kız, yeni cihazına kavuştu

Zeytinburnu Belediyesi, iki sene önce başlatmış olduğu ‘Sen de Bir Kulak Ver’ Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında belediyede staj yapan ve işitme cihazını kaybeden 19 yaşındaki işitme engelli Sumira Karaca’ya işitme cihazı hediye etti. Zeytinburnu Belediyesi, TAP Derneği ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesiyle atık piller toplanıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Geri dönüşüme kazandırılan her 500 kilogram atık pil karşılığında ihtiyacı olan bir işitme engellinin duyma hayalleri gerçekleştiriliyor. 2 senedir devam eden proje kapsamında Zeytinburnu Belediyesi 10 tondan fazla pil toplayarak 21’inci işitme cihazını belediyelerinde staj yapan Sumira Karaca’ya hediye ederek genç kızın yeniden sevdiklerinin sesini duymasını sağladı.

‘’İşitme engelli genç kız bir kez daha sevdiklerinin sesini duydu’’

Zeytinburnu Belediyesi’nde staj yapan işitme engelli Sumira Karaca belediyenin başlatmış olduğu ‘Sen de Bir Kulak Ver’ sosyal sorumluluk projesinden haberdar olarak,yetkililere işitme cihazını kaybettiğinden ve ailesinin bundan haberi olmadığından bahsederek işitme cihazı talebinde bulundu. Bu talep üzerine harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi Sumira’nın annesi Zeynep Karaca ile iletişime geçerek kızları Sumira’ya işitme cihazı hediye edeceklerini dile getirdi. İşitme cihazı talebinin onaylandığından habersiz olan genç kız, annesi Zeynep Karaca ile birlikte gitmiş olduğu İşitme Cihazları Merkezi’nde sürprizle karşılaştı. Zeytinburnu Belediyesi’nin yapmış olduğu sürpriz karşısında heyecanını gizleyemeyen Sumira bir kez daha sevdiklerinin sesini duydu. Genç kızın işitme cihazına yeniden kavuşması ve seslere verdiği tepki duygu dolu anlar yaşattı.

‘‘Kızıma da bana da sürpriz oldu bu durum’’

Kızının işitme cihazını kaybettiğini yeni öğrendiğini ifade eden anne Zeynep Karaca, ‘‘Kızım Zeytinburnu Belediyesi’nde staj görüyordu. İşitme cihazının biri kaybetmiş, bana söylememişti. Belediyedeki yetkililere söylemiş, onlarda şimdi bizi buraya çağırdı ve kızıma işitme cihazı hediye ettiler. Allah onlardan bin kere razı olsun. Kızıma da bana da sürpriz oldu bu durum. Kızımın işitme cihazını kaybettiğini ben bilmiyordum, bana şimdi söyledi burada öğrendim. Buraya gelirken de ona kardeşini muayene ettireceğiz dedim, o şekilde geldik. Şimdide kızım işitme cihazını görünce sevindi. İlk girdiğimizde burasını görünce neden bana yalan söyledin dedi ama cihazını görünce çok muylu oldu, yüzü güldü. Kaybettiği cihazını zor şartlarda almıştık, ondan dolayı bana kaybettiğini söylemedi. Cihazını tak diyordum takmıyordu, kulağıma çok gürültü geliyor gibi şeyler söylüyordu. Allah razı olsun şimdi yeni bir cihazı oldu’’ ifadelerini kullandı.

Hediye edilen işitme cihazları firmasında görevli Rana Öztürkan ise, ''Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan stajyer bir arkadaşımız cihazını kaybetmiş. Bizde belediyedeki yetkililerle nasıl bir şey yapabiliriz diye fikir birliği yaptık. Arkadaşımızı buraya habersiz bir şekilde getirttik. Burada biz de onun mutluluğunu paylaşmak istedik. İşitme cihazımızı da şimdi deneyerek ayarlarını yaptık ama tam olarak kapsamlı olabilmesi için kalıplarının kendine özel yapılması gerekiyordu. Kalıpları da aldık, birazdan işitme testini de yapacağız. Her şeyini hazırladıktan sonra hastamızı tekrar çağıracağız ve teslim edeceğiz’’ dedi.

Emrah Kuş



