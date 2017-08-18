İşitme engelliler arasında umre ödüllü yarışma düzenlendi

Erzincan'da düzenlenen yarışmaya 18 işitme engelli vatandaş katıldı. Komisyon Başkanlığını İl Müftüsü Yavuz Karabayır’ın yaptığı ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen, İşaret Dili Eğitmeni Sena Bolel ve Engelliler Koordinatörü Fatih Karakaş’ın komisyon üyesi olarak görev yaptığı yazılı yarışma sınavı, Müftülük Fuaye Salonunda yapıldı.

Yarışma neticesinde 18 kişinin arasından Ayşe Dağlı isimli işitme engelli vatandaş birinci olarak umre ödülüne hak kazandı. Yarışmaya giren diğer katılımcılar da çeşitli sürpriz hediyelerle ödüllendirildiler.

Fatih Gülnahar