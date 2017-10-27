İşitme sağlığına yönelik tehditler artıyor

Sosyolojik ve psikolojik açıdan duymanın hepimiz için çok önemli olduğunu belirten Siser İşitme Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahfuz Ağaç, gürültü kirliliği ve bilinçsizce ilaç tüketiminin arttığını söyledi. Mahfuz Ağaç, dünya nüfusunun yaşlandığını ifade ederek, "Gürültü kirliliği ve bilinçsizce ilaç tüketimi artıyor. Haliyle etrafımızda işitme sorunu yaşayan kişi sayısı da artıyor. Gelişmiş ülkelerde yaşayan kişilerin işitme duyularına verdikleri önemi maalesef gelişmekte olan ülkelerde veya 3. dünya ülkelerinde göremiyoruz. Batılı ülkelerin yasalarında insan sağlığını korumaya yönelik ciddi yaptırımlar varken diğer pek çok ülke için bu konu bir anlam ifade etmeyebiliyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, 1,1 milyar gencin işitme sağlığının eğlence kaynaklı gürültüler sebebiyle risk altında olduğunu belirten Ağaç, “Bu rapora göre işitme kaybının genç nüfus üzerindeki en önemli etkileri; işsizlik, sosyal izolasyon ve erken emeklilik olarak ortaya çıkıyor. Söz konusu rapora göre bütün bunların dünya ülkelerine yıllık toplam maliyeti ise 105 milyar doları buluyor. Türkiye’de son dönemlerde Sağlık Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları birlikte çok etkin çalışmalar yapıyor. Koruyucu hekimlik tedbirleriyle sağlık sorunlarının önemli ölçüde azalacağına inanıyorum. Geçmişe göre bugün Türkiye’de yaşayanların çok daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. İşitme kaybını ve konuşamamayı kader olarak dünün annelerine söyleyen sistem; bugünün annelerine çocuk doğduğu anda yeni doğan işitme tarama programını hediye ediyor ve yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu program sayesinde her yıl yaklaşık 5 bin çocuk sağır ve dilsiz olmaktan kurtuluyor” diye konuştu.

İşitme testi yaptırın uyarısı

Türkiye’nin her yerindeki modern kamu ve özel hastanelerde hatta ülke genelinde faaliyette bulunan bin 300 civarındaki işitme merkezlerinde işitme testlerinin rahatlıkla yapılabileceğini belirten Mahfuz Ağaç, "Türkiye artık sağlık turizmi açısından oldukça önemli bir konumdadır. Teşhis, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve teknolojik açıdan bir eksiklik yok; ancak halkımızdaki işitme bilinci maalesef yeterli seviyede değil ve sistemsel olarak artırılması gerekmektedir. İşitme teknolojisi çok gelişmiş düzeyde ve herkesin çok rahat şekilde ulaşabileceği şartlar hazırlanmıştır; ancak işitmeye verilen önem iyi düzeyde olmadığı için vatandaşlarımız bu işitsel teknolojilerden yeterince istifade etmeyerek hayatlarını zorlaştırabilmektedirler” dedi.

Türkiye’de işitme bilincinin artırılması için uzun yıllardır işitme testlerini ücretsiz yaptıklarını da belirten Ağaç, “Türkiye’nin pek çok şehrinde şubeleri bulunan ve Türkiye’nin en büyük işitme zinciri olan Si-Ser işitme merkezlerinde işitme testleri ücretsiz yapılıyor. İşitme sorunu yaşayanlara uzmanlarımız en iyi şekilde işitsel danışmalık vererek vatandaşlarımızın mutlu şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlıyor. İşitme duyusunun değerini bilenler daha huzurlu olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü, işitme kaybının önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesi için sunulan çözüm önerilerini kabul ettiğini duyurarak, ülkelerin işitme kaybını öncelikler listelerine almaları gerektiğini önerdi. İngiltere’nin önde gelen tıp dergilerinden The Lancet, ilerleyen yaşlarda karşılaşılacak bunama riskinin azaltabileceğini yazdı. Bunamayı önleyen 9 yaşam kurallı içinde işitme duyusuna önemli vurgu yapılıyor” şeklinde konuştu.

"İşitme duyusunun değerini bilenler daha huzurlu olacaktır"

Türkiye’de son dönemlerde Sağlık Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte çok etkin çalıştığını, koruyucu hekimlik tedbirleriyle sağlık sorunlarının azalacağına inandığını söyleyen Ağaç, şöyle devam etti:

"Türkiye artık sağlık turizmi açısından oldukça önemli bir konumdadır. Teşhis, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve teknolojik açıdan bir eksiklik yok ancak halkımızdaki işitme bilinci maalesef yeterli seviyede değil ve sistemsel olarak artırılması gerekmektedir. İşitme teknolojisi çok gelişmiş düzeydedir, herkesin çok rahat şekilde ulaşabileceği şartlar hazırlanmıştır ancak işitmeye verilen önem iyi düzeyde olmadığı için vatandaşlarımız bu işitsel teknolojilerden yeterince istifade etmeyerek hayatlarını zorlaştırabilmektedir. Türkiye’nin pek çok şehrinde şubeleri bulunan ve Türkiye’nin en büyük işitme zinciri olan Si-Ser işitme merkezlerinde işitme testleri ücretsiz yapılıyor. İşitme sorunu yaşayanlara uzmanlarımız en iyi şekilde işitsel danışmalık vererek vatandaşlarımızın mutlu şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlıyor. İşitme duyusunun değerini bilenler daha huzurlu olacaktır."