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İşitme ve konuşma engelli taraftara ’çirkin tezahürat’ cezası

Sivas’ta 44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer, TFF 1. Ligin 16. haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında, tribünlerin çirkin ve kötü tezahüratta bulunması nedeniyle taraftara verilen 1 maç cezanın kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi.

İşitme ve konuşma engelli taraftara çirkin tezahürat cezası

20 Ocak 2017 10:58

TFF 1. Lig’in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor’a Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok’a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer’i de etkiledi.

Oğlu ile birlikte Sivas’ta oynanacak olan Boluspor maçı için Passolig kartlarına bilet yükletmek için gişelere giden İlhan Biçer’e cezalı olduğu bilet alamayacağı söylendi. Gişeye gittiğinde şok yaşadığını belirten İlhan Biçer, "Hakemlere hiçbir şey yapmadım. Ben 1990 yılından beri iç sahada ve deplasmanlarda Sivasspor’u takip ediyorum. İlk defa böyle bir ceza aldım. Hayır yani tribünden sahaya bir şeyler fırlatsam, cezayı hak edecek bir şey yapsam bir şey demezdim ama küfürden ceza almam yanlış. Sivasspor’u çok seviyorum. Maçı kaçıracağım için üzgünüm. Bu zamana kadar Sivasspor’un hiç bir maçını kaçırmadım. Hem bekarken hem evlendikten sonra hiçbir maçını kaçırmadım, hep gittim. Boluspor maçına gitmek isterdim. Gerçekten üzüldüm, bayağı üzüldüm. Ama Pazar günü yine de stada gidip içeri girmeyi deneyeceğim." dedi.

Oğlu Cihan Biçer ise, "Babamla beraber Adana Demirspor maçına gitmiştik. Taraftarların küfür ve hakaretinden dolayı Boluspor maçına giremeyeceğiz. Kartımız bloke edilmiş. Babam işitme ve konuşma engelli. Zaten bağıramıyor. Engelli tribünü de dahil hiç bir tribüne giremiyor. Ama yinede stadyuma gideceğiz. Babam orada yetkililerle, gerekirse kulüp başkanıyla görüşmeye çalışacak. Şikayette bulunacağız olmazsa evde izleyeceğiz. Ayrıca işitme engelliler için bir tribün açılmalı çünkü onlarda diğer taraftarlarla birlikte ceza alıyor. Çok yanlış bir şey bu. Babam gibi bu maçtan dolayı ceza alan 3-4 kişi daha var. Onlardan bu durumu sinirlendi zaten, Sivasspor Store’a tepkilerini gösterdiler. Konuyla ilgili kulübü de aradık. ’Biz hiçbir şey yapamayız, bizim elimizde olan bir şey değil’ dediler" diye konuştu.

(Hakan Kaleli - Uğur Yiğit / İHA)

Etiketler: İlhan Biçer, İşitme ve konuşma engelli, PFDK


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