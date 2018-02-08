ISK-SODEX İklimlendirme fuarına yoğun ilgi

İklimlendirme endüstrisinin Avrasya Bölgesi'ndeki en büyük fuarı olan 'ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve Tesisat fuarı ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla kapılarını açan fuara 44 ülkeden binin üzerinde firma katılım sağladı. Rüzgârsız teknolojilerden enerji verimliliğine birçok konu düzenlenen forumlarda tartışmaya açılırken, kış mevsimlerinin en çok aranan profesyonelleri olan kombi ustaları bilgi ve hünerlerini yarıştırıyor. Yarışmanın sonunda Türkiye'nin en iyi kombi ustası seçilecek.

"Neredeyse tüm fuar alanı dolmuş durumda"

İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, 45 bin metrekareye yakın bir satış alanlarının bulunduğunu ifade ederek, "Dün etkinliğimizin 13'üncüsünü açtık ve bir başarı hikâyesinin devam ettiğini görüyoruz. Bu yıl ilk kez etkinliğimizi Büyükçekmece'ye TÜYAP'a taşıdık ve ilk kez Şubat ayında düzenliyoruz. Burada katılımcılarımız için çok daha fazla alan sağlamış olduk. Neredeyse tüm fuar alanı dolmuş durumda. Bu sene 45 bin metrekareye yakın bir satış alanımız bulunuyor. 44 ayrı ülkeden binin üzerinde katılımcımız bulunuyor. Tabii bunu tek başımıza yapmak mümkün değildi bunun için çok güçlü partnerler ile birlikte ilerledik. Bu etkinlik için 40'tan fazla kurum, dernek ve medya kuruluşu ile işbirliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Türkiye'nin en iyi kombi ustasını seçiyoruz"

Alexander Kühnel, fuarın sadece teori değil aynı zamanda bir uygulama ve deneyim alanı olduğundan bahsetti. Kühnel, katılımcıların fuardan mutlu ayrılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bilimden sanayiye bilgi akışını sağlayacak çeşitli panellerimiz ve forumlarımız var bu sene. Hem Anadolu'dan hem de yurtdışından 500'den fazla delegasyonumuz var. Ayrıca ustalar ligi adında bir yarışmamız var. Türkiye'nin en iyi kombi ustasını seçiyoruz. Böylece fuar alanı bir deneyim alanı haline de gelmiş oluyor ziyaretçilerimiz için. Ve ziyaretçilerimizin ilgisini çekecek bir sürü farklı unsur söz konusu. Hem teknik hem ziyaretçi hem de pazarlama anlamında ilk gün katılımcılardan almış olduğumuz dönüşler son derece olumlu. Üç günümüz daha var ve inanıyorum ki üç günün sonunda hem organizatör olarak biz hem de katılımcılarımız mutlu olarak ayrılacaklar bu fuardan".

'ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve Tesisat" fuarına bu yıl Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Afrika başta olmak üzere farklı bölge ve ülke temsilcilerinin yer aldığı çok sayıda alım heyetini de ağırlıyor. Toplam 470 kişinin yer aldığı alım heyetleri, düzenlenen B2B toplantılarda Türk ihracatçıları ile tanışma fırsatı elde ederek, yeni işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin en iyi kombi ustaları yarışıyor

Bu yıl ilk defa düzenlenen Ustalar Ligi 2018 yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası 'Türkiye'nin en iyi ustası' olarak ödüllendirilecek. Yarışma fuar boyunca devam ederken, fuarın son günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle; birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin TL değerinde ödül verilecek.