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İskele üstünde ölümüne çalışma

Bartın'da bir binanın dış cephesinde mantolama yapan işçilerin baret ve kemer takmadan iskeleye çıkarak çalışmaları tehlikeye davetiye çıkarttı.


10 Kasım 2016 13:30

Bartın Milli Eğitim İl Müdürlüğü binasının dış cephesindeki ısı yalıtım için kurulan iskelede çalışan işçilerin emniyet kemeri, baret ve diğer güvenlik önlemlerini almadan adeta canlarını hiçe sayarak çalışmaları tepkilere yol açtı. Çalışmayı yürüten işçilerin demir iskeleye başlarına baret takmadan ve bellerinde güvenlik kemeri olmadan çıktıkları görülürken, katlar arası geçiş yapan işçilerin görüntüleri can güvenliğinin hiçe sayıldığını gösterdi. Kamu binasında iş güvenliği önlemi alınmadan yapılan çalışmayı tepkiyle karşılayan vatandaşlar, bu görüntülerin iş güvenliği konusunda denetimlerin yetersiz olduğunu gösterdiğini belirttiler.  

Mustafa Kurt
BARTIN 

Etiketler: iskele


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